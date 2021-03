Graziani: "Non capisco l'accanimento contro Gattuso: è stato eccezionale e sta facendo cose straordinarie al Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Graziani, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Io non capisco l'accanimento nei confronti di Gattuso. E' stato eccezionale e sta facendo cose straordinarie al Napoli, nonostante i tantissimi infortuni che hanno falcidiato la squadra partenopea. Sarebbe veramente un peccato se andasse via. Ho trovato veramente incredibili le critiche sul conto del tecnico calabrese, anche perché aveva tante defezioni".