Graziani: "Napoli-Atalanta? Me la voglio gustare, sono le squadre che giocano il miglior calcio da inizio stagione! Osimhen ora deve trovare il gol..."

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Torino Francesco Graziani, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Napoli-Atalanta? Me la voglio gustare, sono le squadre che giocano il miglior calcio da inizio stagione ed è il primo esame di laurea per entrambe: staremo a vedere, è una partita che sulla carta dovrebbe regalare spettacolo ed emozioni, speriamo sia così e vediamo cosa succederà. Gattuso ha alternative interessanti in avanti, il Napoli deve preoccuparsi di giocare contro una squadra che va a memoria: immagino una formazione attenta a tutte le mosse, gli azzurri hanno le possibilità di vincere. Se ci fosse stato il pubblico, avrei dato più chance al Napoli. L’Atalanta potrebbe schierare Malinovskiy al fianco di Gomez, tranne Zapata non dà troppi punti di riferimento. Osimhen? Sembra una gazzella, non è ancora entrato nei meccanismi veri e propri ma si è avvicinato molto ad essere un punto di riferimento nei movimenti offensivi: ora bisogna solo vedere se la butta in porta, per un attaccante è importante e così non ci si innervosisce. Scudetto? Juventus, Inter davanti a Napoli e Atalanta, poi Lazio, Roma e Milan. Se Inter e Juventus vogliono vincere, devono fare i conti con Napoli e Atalanta almeno sulla carta”