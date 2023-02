Graziani: "L'anno scorso Spalletti si è perso lo scudetto nelle ultime giornate e la delusione ha portato sconforto"

Francesco "Ciccio" Graziani, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Spalletti ha influito tantissimo nella stagione del Napoli. La scorsa è finita male, si è perso lo scudetto nelle ultime giornate e la delusione ha portato sconforto. Non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Luciano. Ricordo il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, i tifosi erano delusi, poi è cambiato tutto. Lobotka è diventato il miglior metodista del mondo, è un faro per i compagni. Anche Mario Rui è migliorato tanto: la concorrenza con Olivera lo ha stimolato. Giuntoli ha fatto un capolavoro con Kvaratskhelia, ma il punto di riferimento è Spalletti. La Champions? Ci sono squadre di grande tradizione ed esperienza, il Napoli deve pensare ad entrare tra le prime otto, poi potrebbe diventare la mina vagante della competizione"

