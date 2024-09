Graziani: “Il Napoli lotterà per lo scudetto senza nascondersi. Sarebbe stato bello trattenere Osimhen”

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha accontentato Conte sul mercato e la squadra ora è competitiva per lo scudetto. Gioca per quest’obiettivo senza nascondersi, con questa squadra non puoi nascondersi anche perchè non giocherà le coppe. Non ci sarà lo stress della gara infrasettimanale, questo è un vantaggio. L’unico svantaggio è allenare 28 calciatori che non potranno avere tutti tanto spazio e devi tenerli sempre sulla corda. Ora i nuovi dovranno essere allenati e poi testati, per vedere il vero Napoli bisognerà aspettare un mesetto. Kvaratskhelia? Anche l’anno scorso, in una stagione negativissima, è stato tra quelli che si sono salvati in parte. Ad un certo punto ho pensato che sarebbe stato giusto trattenere Osimhen, pensate che attacco avrebbe avuto il Napoli tra Osimhen e Lukaku. Poi se a gennaio fosse arrivata un’offerta buona lo avrei ceduto”.