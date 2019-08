Ciccio Graziani, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Il Napoli è la squadra che mi ha impressionato di più nelle ultime amichevoli, credo che gli azzurri siano più competitivi rispetto all'anno scorso. Inter? Nonostante le carenze in attacco, anche i nerazzurri mi sembrano più competitivi. Insieme al Napoli possono lottare fino alla fine per strappare lo scudetto alla Juventus".