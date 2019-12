Graziani: "Gattuso al Napoli potrebbe essere l'uomo giusto, merita questa possibilità"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l'esonero di Carlo Ancelotti e l'approdo di Gattuso in azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SU ANCELOTTI: "Dopo il 4-0 è stato un fulmine a ciel sereno. Le parole di De Laurentiis erano votate alla serenità e alla compattezza, ma evidentemente dopo ieri sera è successo qualcosa tra loro".

SU GATTUSO: "In questo momento potrebbe essere l'uomo giusto a Napoli per trasmettere un po' più di carattere e voglia di vincere. Merita questa possibilità perché al Milan non aveva fatto male, ma dev'essere bravo a ricompattare lo spogliatoio".