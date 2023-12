Graziani: "Champions? Il Napoli se la giocherà, il Barcellona di oggi non è quello di qualche anno fa"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

‚ÄúIl colpo di testa di Osimhen √® tanta roba, cos√¨ come la papera di Scuffet. Il Napoli poteva segnare in tante occasioni, ma ha fatto due goal per negligenza assoluta del reparto difensivo avversario. Hanno permesso ad Osimhen di palleggiare sette volte con ginocchio e poi ha messo anche il cross al centro. Napoli-Barcellona? Il Napoli se la giocher√†, il Barcellona di oggi non √® quello di qualche anno fa. Hanno giocatori giovani, ma bravi, poi ci sono i big. Hanno un‚Äôorganizzazione di gioco di livello importante‚ÄĚ.