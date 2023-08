Notizie Calcio - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha smentito le voci rigurado ad un suo ingresso in politica all'ANSA:

"Non è mia intenzione entrare in politica né oggi né in futuro. Si tratta di una non notizia, peraltro nessuno me lo ha chiesto. Il mio mondo è lo sport, evitiamo strumentalizzazioni".