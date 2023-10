Grassia: "Garcia? Di solito si danno 8 giorni, a lui è stato dato un mese. Non ha avuto l'umiltà di capire una cosa"

Notizie Calcio Napoli - Filippo Grassia, giornalista voce di Radio Rai, è intervenuto da Trento ai microfoni di TMW soffermandosi sul delicato momento vissuto dal Napoli e dal suo allenatore Rudi Garcia:

"De Laurentiis lo ha delegittimato pubblicamente in maniera quasi drammatica. Vuoi contattare Conte? Fallo in punta di piedi. Voglio vedere poi lui che mette in campo tutti questi soldi per Conte, lui che ha il braccino corto. Credo che Spalletti avesse capito che sarebbe stato quasi impossibile ripetersi, ma anche che De Laurentiis, conscio anche lui di ciò, abbia cercato una situazione di interregno.

Garcia però non ha avuto l'umiltà di capire che quello era un bellissimo giocattolo e andava rivisitato il meno possibile. Prima litiga con Mario Rui, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano... Sono sintomi che non ha lo spogliatoio in mano. Di solito si danno 8 giorni, a lui è stato dato un mese. Mi auguro il Napoli faccia bene in Champions, la più bella partita curiosamente l'ha disputata contro il Real Madrid. La squadra è una signora squadra"