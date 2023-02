Grassani: "La UEFA ha potere autonomo: può escludere la Juve dalle coppe"

Calcio Napoli - A TMW Radio, l'avvocato Mattia Grassani ha parlato della Juventus:

"Le motivazioni pubblicate sono un aiuto importante per chi si domandava per quali ragioni la Juve fosse stata condannata con una sanzione raddoppiata rispetto alle richieste dell'accusa. Quello che emerge è che a prescindere dall'esistenza o meno di una norma per determinare il valore dei giocatori, ciò che è stato punito è il sistema e il ricorso continuato a queste plusvalenze. È stata dimostrata una consapevolezza del comportamento illecito da parte dei dirigenti. Manca sì la norma, ma se dimostri di fare sistematico ricorso a operazioni i cui valori non sono collegati a una reale esigenza del mercato, puoi incorrere in questa sentenza".

La manovra stipendi è da considerarsi più grave?

"Questa impatta sul bilancio Juve per oltre 90 milioni di euro. Poi secondo le carte della Procura di Torino quelle rinunce sarebbero fittizie e c'è stato uno spostamento sulla stagione successiva. Se verrà confermato, è un percorso che abbraccia un comportamento che ricade sulle stesse fattispecie del primo procedimento, quindi violazioni economico-finanziarie attraverso le quali la società ottiene anche l'iscrizione al campionato. Se è così, può essere un'insidia per la Juventus e c'è il rischio di incorrere in altre sanzioni".

La Juve può ribaltare la situazione?

"Le motivazioni andranno di default al Collegio di Garanzia del Coni. È l'ultimo grado di giudizio, Tar e Consiglio di Stato non possono entrare nel merito della sanzione. La Juve giocherà una partita secca. O sarà annullata la sentenza, che dovrà essere rimodulata di conseguenza, o ci sarà il rigetto".

Perché intercettata solo la Juve?

"Perché la Procura di Torino ha iscritto nel registro degli indagati tutti i membri del vecchio Cda e ha intercettato tutti quelli che erano nel territorio di competenza. Ad oggi non si sa se altre Procure hanno aperto o meno fascicoli d'indagine su membri di altri club che trattavano con la Juventus".

La Juve rischia anche a livello UEFA?

"La UEFA già alle prime notizie del procedimento ha aperto un fascicolo. È assolutamente rigorosa. Al di là del FFP, la UEFA ha un potere autonomo. Può decidere la mancata ammissione alle coppe per la parità competitiva e premiare le società virtuose. Di sicuro vigilerà fino alla fine su come si concluderà la vicenda. Non è da escludere che a fine campionate possa dire la sua sulla partecipazione della Juve alle coppe, qualora ci sia"