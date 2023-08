Goria: "Veiga in Arabia sconcertante, Mancini rischia di fare una figuraccia"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Amedeo Goria è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Veiga in Arabia è una notizia sconcertante, così come Mancini alla nazionale saudita. Sarebbe una figuraccia per il tecnico, spero resti in Italia. Il nostro è un calcio di Serie B a livello di campioni, distrutto dalla voracità degli agenti. Il calcio evolve ogni anno, le squadre che vincono sono quelle che sanno cambiare. Le due romane hanno toppato, la Roma ha trovato Belotti e la Lazio ha deluso di più perché aveva in mano la partita e poi ha preso due gol in tre minuti. Spalletti? ADL non cede ai ricatti e vuole fa rispettare le regole, non sto dalla parte di nessuno ma a De laurentiis può servire mantenere buoni rapporti con la federazione, contento che Spalletti sia in nazionale perché da quelle motivazioni che Mancini aveva perso”.