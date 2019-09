Gomorra, parla Sangueblu: "Quest'anno sono fiducioso, il mercato del Napoli non mi è dispiaciuto!"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Arturo Muselli, attore

"Il mercato del Napoli non mi è dispiaciuto: Elmas pur essendo molto giovane mi è sembrato già parte della squadra, Manolas ha bisogno solo di trovare il feeling con Koulibaly e Lozano a ben figurato contro la Juventus per cui sono fiducioso. Con l'arrivo di Llorente poi, Ancelotti avrà più soluzioni in attacco e servirà in quelle partite che non si riescono a sbloccare. Sono fiducioso per questa stagione".