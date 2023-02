Gollini: "Navas e la Fiorentina: potevo arrivare al Napoli già in estate"

Lunga intervista a Pierluigi Gollini, nuovo portiere del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha avuto modo di parlare del suo trasferimento in azzurro.

"Ho accettato subito Napoli con entusiasmo. Mi hanno cercato anche quest'estate ma già era avviata la trattativa con la Fiorentina e il Napoli stava facendo dievrse valutazioni, tra cui Navas. Adesso sono felice di essere qui in una piazza che ho sempre seguito con ammirazione e per come vive l'amore per la squadra e per il calcio.