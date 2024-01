Gollini a Mediaset: "Con il nuovo modulo abbiamo concesso meno! Vorrei giocare di più, ma a Napoli sto bene"

Pierluigi Gollini è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Cambio di modulo? Credo che sia evidente che abbiamo concesso meno, mi è piaciuto come abbiamo difeso e mi sono sentito bene. Siamo stati solidi, il mister l’aveva preparata così e l’importante è che abbiamo interpretato il modulo nel migliore dei modi. Nel calcio ci sta dover soffrire anche se ci piacerebbe avere sempre la palla, ma non sempre si può.

Ballottaggio con Meret? Credo sia normale ed è giusto così nelle squadre forti come il Napoli o la Juventus. Si gioca in undici e bisogna essere pronti ad accettare questo ruolo, dando il meglio per il Napoli ed essere professionisti quando chiamati in causa”.

Manca la continuità? E’ normale che nella carriera c’è da fare delle scelte, andando al Tottenham ho fatto una scelta così come fatto a Napoli. Qui mi trovo molto bene e sono felice, normale che quando giochi poche partite di fila la differenza si sente. Conosco quello che ho fatto nella mia carriera ed i palcoscenici che ho calcato, normale che vorrei giocare di più ma sono contento di essere a Napoli”.