Gol surreale annullato a Valencia, Ancelotti: "Scandalo? Direi qualcosa mai visto prima"

Clamoroso ieri a Valencia con un goal regolare del Real Madrid annullato poiché l’arbitro aveva fischiato la fine del match nonostante la chiarissima azione da goal che ha poi effettivamente portato alla rete.

Gol Real Madrid annullato a Valencia, il commento di Ancelotti

Mentre nell’ambiente si è scatenato l’inferno, compreso in campo con le proteste accese dei blancos, Carlo Ancelotti ha mantenuto il suo aplomb in conferenza stampa: “E’ successo qualcosa di mai visto. Scandalo? Preferisco dire che è qualcosa di mai visto, inedito è la parola che utilizzerei. Non mi è mai accaduto prima".