Giuntoli: "Dobbiamo fare di necessità virtù, anche con tante assenze abbiamo elementi di valore. Futuro? Ho tre anni di contratto"

Ultimissime calcio Napoli – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dobbiamo fare di necessità virtù, le squadre impegnate in Coppa Italia stanno facendo una gran fatica. Giocheremo contro una squadra molto in forma, per noi sarà un test molto probante. Al di là delle tante assenze abbiamo dei giocatori di valore. E' un anno molto particolare, abbiamo assenze molto importanti da tanto tempo. Abbiamo fatto subito i tamponi nei tempi giusti e siamo in regola. Siamo in pochi ma cerchiamo di dare il massimo. Futuro? Sono da sei anni qui ed ho tre anni di contratto, oltre ad un ottimo rapporto con la proprietà".