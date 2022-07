Giuntoli a CN24: "Il quarto centrale che cerchiamo non deve essere per forza giovane"

Dal ritiro di Dimaro ha parlato in conferenza stampa anche Cristiano Giuntoli sul calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo ha risposto ad una nostra domanda .

Conferenza Napoli: Giuntoli risponde a CN24

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli ha risposto alla domanda di CalcioNapoli24 riguardo il profilo del quarto centrale che cerca la SSC Napoli:

"Il quarto è un calciatore che si deve scegliere in base alla funzionalità. Abbiamo già speso tanto fra Kvara, Olivera e Anguissa. Deve essere una opportunità, non per forza giovane. Dobbiamo fare molta attenzione".