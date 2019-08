Giuliani: "Strapparsi i capelli per Pépé è ridicolo: tre settimane fa nessun tifoso lo conosceva. Serve pazienza sul fronte Icardi"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Giuliani: “Manca un mese alla fine del calciomercato. Essere stabilmente tra le grandi è qualcosa da sottolineare quindi è un buon compleanno per il Napoli. Icardi? Bisogna avere pazienza e capire man mano come si evolve la situazione. Pepè fino a 3 settimane fa non lo conosceva nessuno tranne gli esperti veri e quindi strapparsi i capelli per il mancato arrivo di Pepè è assolutamente ridicolo. Poi, di quei 3 soggetti atterrati a Dimaro se ne può pure parlare perché rappresentano l’emblema della deriva pericolosa a cui stiamo assestando e questo gioco delle commissioni deve essere abolito".