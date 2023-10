Giuliani: "Non mi fido della reazione del Napoli, nel secondo tempo si è sofferto persino contro il Verona..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista: "Mai fidarsi di una squadra che non vince da mesi, partiamo da questo assunto! Contro l'Union non c'è da stare troppo sereni, per quanto il Napoli resti una squadra molto più forte sulla carta. Si giocherà in un clima psichedelico, con quasi 90mila persone sugli spalti! Io non ho grande stima di Rudi Garcia, quindi non riesco ad essere ancora ottimista sulla reazione del Napoli. Contro il Verona hai avuto un avversario modesto, che nel primo tempo è stato inesistente e che nel secondo ha addirittura rischiato di metterti in serissima difficoltà. Quindi non riesco a fidarmi della ripresa, perché servono due-tre gare con prestazioni importanti nel momento clou. Le vittorie arrivate finora sono arrivate contro avversari discutibili e in forte difficoltà, Verona e Udinese lo testimoniano. Napoli senza Osimhen? Con Raspadori punta si sono viste ottime cose, mi aspetto che sia di nuovo in campo domani. Dopo averlo visto ingiustamente schierato in qualsiasi posizione da Garcia, ora può fare nuovamente la punta. Sta meglio di Simeone, fisicamente e mentalmente. Poi senza nulla togliere ad Osimhen, non è un caso che il Napoli più bello lo si sia visto in campo in Champions League durante il suo infortunio e durante la titolarità di Raspadori"