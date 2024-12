"Un Napoli molto, molto più autorevole di quanto dica l’1-0 finale. Grande il portiere del Toro #MilinkovicSavic, ma azzurri ‘colpevoli’ solo di averla portata fino in fondo in equilibrio e in crescita. Ci ripetiamo, #McTominay è l’acquisto dell’anno in Serie A. #TorinoNapoli".

Questo il tweet del direttore del quotidiano La Ragione, Fulvio Giuliani, post Torino-Napoli 0-1.