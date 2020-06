Giuliani, la moglie: "Se fossi stata a Napoli sarei scesa in piazza a festeggiare. Gli azzurri devono continuare così, non possono illuderci"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Raffaella Del Rosario, moglie dell’ex calciatore di Napoli e Verona, Giuliano Giuliani, ormai deceduto da diversi anni. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Bellissimo match sarà quello di domani e ne ho viste tante in passato. Speriamo bene per il Napoli che deve continuare a fare risultati, non ci può illudere solo con la Coppa Italia (scherza ndr.). Napoli-Juve? Ero a lavoro, ma l’ho vissuta in tempo reale, abbiamo fatto una festa fantastica. Se fossi stata a Napoli sarei scesa in piazza a festeggiare. Non vedo l’ora di tornare a Napoli, devo rivedere i miei amici ed il mare”.