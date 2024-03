Giugliano, il sindaco: "Nuovo centro sportivo a Varcaturo! Siamo disponibili, nessun contatto col Napoli"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano.

“Sulla possibilità che sul litorale di Giugliano possa nascere il nuovo centro sportivo del Napoli noi non abbiamo avuto nessun contatto ufficiale, non c'è stato nessun incontro tra il comune di Giugliano e il Napoli calcio. Per il momento smentiamo la notizia riportata dagli organi di stampa. Non mi ha chiamato nessuno, per il momento non c'è stato nessun incontro tra me e il Napoli. Parliamo di un'ipotesi non confermata da nessun incontro nè da nessun contatto ufficiale.

Qualora ci fossero incontri o contatti, ci sarebbe anche la disponibilità, così come abbiamo messo a disposizione uno stadio bellissimo per il Giugliano calcio. Se vogliono creare un centro sportivo in zona costiera, ci sarebbe la nostra apertura. Ma per ora non ci sono contatti con l'amministrazione comunale, che è guidata da me.

Noi abbiamo 94 km quadrati, per un'opera del genere occorrerebbero 20 ettari di terreno. Giugliano oggettivamente si può prestare ad accogliere un centro sportivo, ecco da cosa potrebbero essere scaturite le tante voci. Può essere che il presidente sia interessato ad altri comuni. Il presidente ha grande considerazione del litorale, che è la zona che più si presta ad una cosa del genere.

Parliamo della zona Varcaturo. Noi stiamo facendo già grandi investimenti quindi avere anche il centro sportivo del Napoli darebbe un po' di vitalità al nostro territorio. Ma per ora sono solo rumors, non c'è stato nessun incontro"