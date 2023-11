Giuffredi scherza: "Ai miei giocatori non dico bugie, ma le mogli ce l’hanno con me continuamente!” | VIDEO CN24

Amiche e amici di CalcioNapoli24, ieri allo stadio Diego Armando Maradona ha avuto luogo la presentazione del libro "La strada di un sogno: la mia vita da procuratore" (Cairo Editore, pagg. 160, euro 16, prefazione di Maurizio de Giovanni), da parte dell’agente Mario Giuffredi. Con il procuratore sono intervenuti lo scrittore Maurizio De Giovanni ed il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, che firma la postfazione del libro.

Erano presenti il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, il ds azzurro Mauro Meluso, il capo area scouting Maurizio Micheli, i calciatori azzurri Mario Rui, Matteo Politano e Gianluca Gaetano, il ds del Frosinone Guido Angelozzi, l'allenatore del Taranto Eziolino Capuano, gli agenti Stefano Antonelli e Marco Sommella, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il centrocampista della Vis Pesaro Mirko Valdifiori, l'ex centrocampista del Messina Carmine Coppola e il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani.

Giuffredi: "I miei giocatori sono sempre stati gli ultimi a sapere le cose, non gli manco di rispetto ma ci diamo degli obiettivi economici e tecnici quindi so in che perimetro possono muovermi. Poi ci sono volte in cui esci fuori e devi far accettare il giocatore o la società. Ma quel poco che dico ai giocatori, non sono bugie: per questo ho sempre le mogli che ce l’hanno con me continuamente”