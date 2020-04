Giuffredi: "Giocatori disposti a decurtarsi lo stipendio, aiutiamo il calcio minore! Che nessun presidente prenda la mano con tutto il braccio..."

Ultime notizie - Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj e Mario Rui del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola. Ecco alcuni estratti dell'intervista:

"I calciatori non alzano muri nella decurtazione degli stipendi. Non vivono su un altro pianeta, sanno bene quale è la situazione che li circonda. Ma una parte di questi soldi a cui rinunciano finisca nelle tasche dei giocatori di serie C e di serie D. [...] Se il campionato finisse sarebbe una vera catastrofe. E allora tutti quelli che fanno parte di questo mondo devono capire che bisogna rinunciare a qualcosa. [...] Sarebbe corretto e necessario aiutare i colleghi del calcio minore. Una parte degli stipendi che i giocatori della serie A si tagliano deve andare alle società e leghe di C e di D, per consentire ai calciatori che con quello stipendio magari sopravvivono di poter andare avanti. Nessun club e nessun presidente si deve prendere la mano con tutto il braccio approfittando di questa situazione. I giocatori se sanno che hanno un presidente in buonafede sono i primi ad andargli incontro".