Giuffredi: "Boga lo comprerei ieri, non domani. Tra due anni può valere 100 mln"

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, ha parlato a Radio Punto Nuovo:

"Boga come il nuovo Lavezzi? Hanno caratteristiche completamente diverse. Boga ha più forza, mentre Lavezzi era più rapido. Boga tra due anni può valere anche 100 milioni, io non la farei domani, la farei ieri. Detto questo, sono convintissimo che l'anno prossimo Lozano potrà fare un campionato molto importante. Gattuso disposto ad un 4-4-2? Secondo me no, ma se arriveranno determinati calciatori allora potrebbe cambiare modulo".