Giudice: “Grande gap con gli altri campionati, la storia insegna che chi spende di più vince”

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Giudice, economista:

“Siamo messi male come lo sono altri campionati. Il problema lo fa emergere in maniera netta la Champions. Il sistema obbliga ad essere competitivi. Basti pensare al Milan, che per gli standard europei ha fatto un mercato al risparmio, mentre per quelli italiani no. Competerà con squadre che hanno budget importanti. Questo costringe a spendere, a investire. I debiti li hanno tutti. Dico che il problema non è che ci sono cattivi che vogliono far spendere, il sistema ti porta a fare così. Bisogna modificare il sistema. I vari sistemi, come il salary cap, non risolvono il problema. Quindi o decidiamo che la competizione ha un nuovo valore e quindi chi incassa di più spende di più come tutti i settori, oppure diciamo di no considerando il calcio un settore particolare in cui c’è una componente competitiva, ma anche cooperativa molto forte perché i campionsti non si fanno con le cinque o sette grandi squadre ma ce ne vogliono venti e per un prodotto interessante ci vogliono partite equilibrate, avvincenti un campionato che non finisca già a marzo. Per questo bisogna applicare dei correttivi al sistema degli incentivi. La storia e i numeri dicono che chi nel lungo periodo spende di più vince”.