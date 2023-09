Giubilato: "Napoli è un mondo a parte, si voleva entrare nella storia e si è vinto lo Scudetto. Natan? Difficile trovare il sostituto di Kim"

David Giubilato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Difficilmente si esce da Napoli quando si gioca a Napoli. Oggi il Napoli ha top player, ma lo spirito è uguale a quello che avevamo noi. La voglia di rimanere nella storia del Napoli era palese e la forza messa in campo era imbarazzante, merito anche di Spalletti. Garcia deve cercare di riportare quello spirito mantenendo le sue idee. Napoli è un mondo a parte. Kim è andato via, Natan? Non è facile trovare un grande difensore del livello di Kim. Era concentrato anche all'intervallo, oltre alla bravura".