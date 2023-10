Giroud alla Rai: "Deluso e frustrato, il Napoli ha meritato il pareggio. Sul cambio di Pioli..."

Notizie Calcio Napoli – L'attaccante rossonero Olivier Giroud ha commentato Napoli-Milan alla trasmissione "Domenica Sportiva", su Rai 2:

"Volevamo vincere. Abbiamo creato tante occasioni soprattutto nel primo tempo, dovevamo chiuderla e non lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato contro tutt’altro Napoli che ha spinto e ha meritato il 2-2, potevamo forse vincerla o perderla, per gli spettatori è stata una bella partita ma io sono frustrato stasera. Alla sostituzione ero deluso, sono un uomo e ho delle emozioni come ogni uomo, non sono un robot. Voglio essere in campo per aiutare la squadra ma ci sono anche altri compagni che servono giocare. Ero deluso perché avevo ancora energia e potevo aiutare la squadra, ma rispetto le scelte del mister.

Con Pioli non ci siamo parlati negli spogliatoi, il rapporto tra di noi è buono, non c’è problema. Eravamo delusi dal pareggio e nel primo tempo potevamo fare anche 4 gol. Il Napoli nel secondo tempo ha creato più occasioni. Per noi sono due punti persi. Non siamo soddisfatti stasera, è normale avere emozioni del genere ma con il mister non c’è niente di personale. Tanti gol fatti al Maradona? È un bello stadio con grande atmosfera anche se per me San Siro è un po’ meglio (ride, ndr.). Dopo mercoledì mi sono sentito bene e ho provato a fare il meglio per me e i miei compagni, si poteva fare un gol in più ma sarà per la prossima volta".