Di Lorenzo: "Non prendere gol è una bella soddisfazione e ci dà fiducia. Dobbiamo avere continuità di risultati. Sul futuro di Mertens..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone:

"Siamo contenti di questa vittoria su un campo difficile ed una squadra organizzata. Dobbiamo adesso pensare alla partita di venerdì. E' un risultato che dà fiducia in vista della prossima settimana di lavoro, ma dobbiamo avere continuità di risultati che ci è mancata in questa stagione. E' stato importante anche non prendere gol. Contro il Lecce è ststa una brutta gara pur partendo bene con tante occasioni di gol. Siamo una squadra in salute, dobbiamo dare continuità e dare tutto. Non prendere gol è merito di tutti, tenere la porta nviolata è una bella soddisfazione. Abbiamo tanta qualità e se non prendiamo gol poi abbiamo giocatori forti per fare gol. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento. Futuro Mertens? Decide la società, è un giocatore forte e siamo felici di averlo con noi".