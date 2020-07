Giovanni Bia: "Fossi nel Napoli mollerei Osimhen, uno del genere non ti dà garanzie!"

Ultime notizie calcio Napoli – Giovanni Bia, ex calciatore e procuratore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se fossi un dirigente del Napoli mollerei subito la pista Osimhen. Un calciatore che molla un procuratore durante una trattativa perché gli è arrivata la tentazione di un altro agente che gli promette la Premier League non ti dà garanzie. Un calciatore, dopo aver trovato un accordo, non può chiedere un milione e mezzo in più nel giro di cinque giorni. Io ci ho giocato a Napoli e siamo stati otto mesi senza stipendio. A fine anno la squadra fu smantellata ma noi nonostante tutto avevamo deciso di restare tutti insieme. Non guardavamo il milione in più o in meno. Se adesso dovesse arrivare, i tifosi sarebbero comunque più freddi nei suoi confronti”.