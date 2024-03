Giornata storica per la Georgia, Kvaratskhelia sua la carica: "Darò tutto per vincere, sono in buona forma"

Notizie calcio. Appuntamento con la storia per la Georgia di Kvaratskhelia. Quest'oggi andrà in scena la finale playoff contro la Grecia, sfida che decreterà chi tra le due formazioni strapperà il pass per l'Europeo di questa estate.

Intervista Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ha saltato la semifinale per squalifica, ma oggi sarà in prima fila per trascinate la sua Georgia ad uno storico traguardo. L'esterno del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali delle Federazione:

«Penso di essere in buona forma, darò il massimo per la squadra e spero di poterla aiutare a vincere. Non conta chi segnerà, ma sarà importante scendere i campo, uniti, giocare meglio degli avversari e combattere per ottenere la vittoria».