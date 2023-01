Giordano: "Nell'85-86 fermammo la Juventus dopo 8 vittorie di fila con quella punizione di Maradona! Vi dico domani chi sarà decisivo"

Notizie Napoli calcio. Bruno Giordano, ex centravanti del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Mattino in vista della sfida di domani contro la Juventus.

Intervista Giordano Napoli-Juventus

Ecco alcune parole di Giordano su Napoli-Juventus e la lotta Scudetto:

Però la Juventus non subisce gol da 8 giornate e arriva da altrettanti successi consecutivi.

«Nella stagione 1985-86 la Juventus arrivò a Napoli dopo 8 vittorie di fila e si fermò proprio a Fuorigrotta con quell’indimenticabile gol su punizione di Maradona».

Nel Napoli chi potrebbe essere altrettanto decisivo?

«Ci sono tanti giocatori capaci di magie, ma ora come ora Osimhen sta vivendo un momento straordinario. È il terminale giusto ed è molto cresciuto».

Sarà la partita Scudetto?

«Vincere darebbe al Napoli lo slancio. Dall’altra parte anche mentalmente per chi insegue vorrebbe dire iniziare a guardarsi più le spalle. E infatti credo che la Juve possa venire al Maradona per il pareggio e poi giocarsi tutto nel girone di ritorno. Ma attenzione: in partite del genere è impossibile fare calcoli».