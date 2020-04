Gimnasia La Plata, Diego Armando Maradona è disposto a tagliarsi lo stipendio per aiutare il club argentino

Ultimissime Napoli - Diego Armando Maradona è pronto a tagliarsi lo stipendio e a rivedere il suo accordo con il Gimnasia. El Pibe de Oro ha intenzione di andare incontro al club argentino. A dichiararlo è il patron del club, Gabriel Pellegrino, ai microfoni di Cielo Sports. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"È stato uno dei primi a dire che se è necessario rivedere il suo stipendio di tenerlo in conto perché era disposto a farlo. Parliamo di una persona che non sta pensando alla fine del mese, ai soldi, a niente solo a lavorare e togliere il Gimnasia dalla condizione in cui si trova"