L'esperto di calcio olandese Holter a CN24: "Vi presento Gimenez: caratteristiche e costo del cartellino. Somiglia ad Immobile"

Calciomercato Napoli - Chris Holter, esperto di calcio olandese, è intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live soffermandosi sulle caratteristiche dell'attaccante Santiago Gimenez, accostato al Napoli:

Gimenez-Napoli caratteristiche e prezzo

"Santiago Gimenez-Napoli? Possiamo dire che l'attaccante sta vivendo uno stato di grazia, dopo la pausa per il mondiale: ha segnato un gol ogni due partite giocate. L'inizio della stagione è stato favoloso poi una piccola pausa condita da un infortunio. Lui lotta per il titolo di capocannoniere ed è inevitabile che entri nel mirino dei grandi club d'Europa. Tra l'altro non è la prima volta che viene accostato al Napoli. Sono tante le squadre che lo vanno a vedere da vicino ogni match. In Olanda sta segnando tantissimo, meno in ambito europeo.

Gimenez caratteristiche

Non è un attaccante che eccelle in qualche aspetto ma è un attaccante completo, un uomo d'aria di rigore nemmeno da ultimi metri. Bravo a tenere palla ma non è una punta di manovra, perchè non un Higuain. Capace di strappare e di fare a sportellate ma non ha le stesse doti fisiche di Osimhen o la sua velocità. Ha tanto margine di miglioramento, ha soli 22 anni. Lo vedrei un po' più simile a Ciro Immobile, fatte le dovute proporzioni.

Costo di Gimenez

Valutazione del cartellino? Sarà opera degli uomini di mercato a strappare un prezzo buono. Di sicuro quando si tratta di un calciatore 22 anni che ha fatto bene negli ultimi anni, ha portato il Feyenoord in Champions, ha segnato tanto. Non andrà via per pochi milioni di euro. Generalmente in Olanda i calciatori non vengono strapagati per cui 50 mln è una cifra che può tendere verso il basso qual ora ci fosse la volontà del calciatore, che come sempre è decisiva.