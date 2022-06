Gillet: "Mertens? Ogni tanto ci scambiamo dei messaggi. Meret mai visto titolare per un'intera stagione"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere del Torino Jean-Francois Gillet, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dries Mertens ha fatto tanti gol a Napoli, è innamorato della città e vuole bene alla maglia azzurra, ha chiamato anche il figlio Ciro: ce lo vedo a chiudere la carriera a Napoli. Ogni tanto ci scambiamo dei messaggi, ma da quando non frequentiamo più assieme la Nazionale ci siam persi un po’ di vista. Mi ripeto, sarebbe bello se chiudesse la carriera a Napoli.

Ospina e Meret? Servono gerarchie, un numero uno ed un numero due. Se dovesse arrivare Sirigu a partire dalla panchina, bisogna capire gli sviluppi su Meret: non l’ho mai visto titolare dall’inizio alla fine, poi c’è la Champions e ci sono delle pressioni da reggere. Il talento non si discute, ma dal portiere si chiede sempre una certa regolarità.

Per tanti anni con Conte e Ventura ho fatto la costruzione dal basso, dipende dal pressing avversario e da come attacchi tu. Certe volte magari può mancarti lucidità, la giocata non mi riusciva se mi pressavano Cavani, Lavezzi oppure Eto’o: a quel punto non forzi e la butti via in avanti, allungandoti e giocandola in profondità. I portieri ormai sono robotizzati, ci sono dei vantaggio ma alcune volte serve anche variare”