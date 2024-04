Massimo Giletti a DAZN ha parlato del futuro di Antonio Conte:

"Conte va al Bayern Monaco. Va al Bayern perché vuole comprare grandi nomi. Non si accontenta di ragazzini, di seconde linee, Conte vuole comprare grandi giocatori. Alla Juventus in questo momento non c'è la possibilità di acquistare grandi nomi, in questo momento non ci sta".