Gilardino, l'agente: "Lui allenatore del Napoli in futuro? Avrà un'ottima carriera! Ha caratteristiche come Allegri e Conte"

Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente dell'allenatore del Genoa Alberto Gilardino.

“Napoli-Genoa? Io credo che il Napoli resti una buona squadra. Ci sono delle carenze oggettivamente a livello di organico e motivazioni. La vittoria dell’anno scorso può produrre una mancanza di stimoli nei giocatori che hanno portato un grande risultato l’anno scorso. Mazzarri avrà modo di ottenere un miglioramento in termini di risultati. I risultati portano lo stimolo a fare meglio. Partendo dal presupposto che il Napoli ha un ottimo organico complessivamente, quindi potrà dire la sua per il quarto posto.

Il nome di Gilardino accostato al Napoli del futuro? Gilardino è totalmente concentrato sui risultati del Genoa di questa stagione. Bisogna raggiungere l’obiettivo principale della salvezza. Lui è concentratissimo su questo risultato. Mi sembra che possa avere delle caratteristiche di Allegri e Antonio Conte, senza fare paragoni. Credo sia un allenatore moderno e molto intelligente. Credo che anche lui possa avere un’ottima carriera.

Napoli-Genoa? Le partite semplici in Italia non esistono, basta vedere Juventus-Udinese dell’ultimo turno. Non esiste una partita scontata dall’inizio. Già per il Genoa il 12º posto rappresenta un obiettivo importante ad oggi. È importante sottolineare che il Genoa sia una squadra neopromossa e questo è merito dell’allenatore e della società"