Montuori a CN24: "Simoni è vivo e lotta, ho parlato con la moglie! Smentisco quel sito di fake news"

Gigi Simoni morto? No, è una fake news. Era circolata nelle scorse ore la notizia subito prontamente smentita da Gennaro Montuori, storico ex leader della Curva B e conduttore di ‘Tifosi Napoletani’ che ha voluto smentire con sdegno ai microfoni di CalcioNapoli24 una news attribuita a sua insaputa dal portale noto per la creazione di fake news circa la presunta morte dell’ex tecnico del Napoli, Gigi Simoni:

Gigi Simoni non è morto, le dichiarazioni di Gennaro Montuori: