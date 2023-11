Gifuni sottolinea: "Un episodio del primo tempo di Atalanta-Napoli mi ha fatto ricordare una cosa"

Gianluca Gifuni, presente negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo la vittoria del Napoli a Bergamo e della partita che gli azzurri giocheranno in Champions League contro il Real Madrid:



“Ho sentito parlare di Napoli spallettiano con l’Atalanta, ma un episodio del primo tempo mi ha fatto ricordare quali sono le caratteristiche delle squadre di Mazzarri: un pallone scagliato a terra dall’allenatore dopo un fallo a centrocampo su Lobotka. La squadra ha lottato per la prima volta su ogni pallone, ho visto i piccoli Lobotka e Raspadori combattere contro i giganti neroazzurri.

Quello di Rudi Garcia era un Napoli soporifero. Mazzarri ebbe un inizio complicato anche nella sua prima esperienza nella gara con il Bologna, ma si vinse 2-1 all’ultimo secondo in modo simile a quanto accaduto sabato. Ho visto finalmente l’anima in questa squadra, anche se bisognerà lavorare sulla condizione atletica dei giocatori. Questo aspetto è importante, anche se manca gioco possono arrivare risultati se i calciatori sono in forma.

Chi potrebbe sostituire Olivera? In passato ricordo che anche Elmas è stato schierato nella posizione di terzino sinistro, fu Spalletti a metterlo lì. Secondo me Juan Jesus non si è comportato egregiamente con l’Atalanta, io schiererei Zanoli e lo alternerei con Di Lorenzo sull’altra fascia.

Real Madrid? La partita è meno sentita rispetto alle sfide con Inter e Juve perché in caso di vittoria si arriverebbe agli ottavi, mentre una sconfitta o un pari non cambierebbero nulla in ottica qualificazione. Servirebbe battere il Braga all’ultima giornata in ogni caso”.