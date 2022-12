Giannichedda: "Se il Napoli riparte come ha finito per le altre non ce n'è. C'è un osservato speciale nel match del 4 gennaio"

Calcio Napoli - Intervistato da TMW Radio durante Maracanà, l'ex calciatore e oggi allenatore Giuliano Giannichedda ha parlato così della corsa Scudetto:

"Se il Napoli riparte come ha finito, per le altre non ce n'è. L'osservato speciale del big match con l'Inter per me sarà Skriniar, che ora sembra in bilico. La squadra di Inzaghi nella prima parte in difesa non ha fatto bene, se vuole risalire la china deve migliorare in quel reparto e recuperare i singoli. Skriniar deve stare bene a livello mentale o si fa fatica così".