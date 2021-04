Gianni Di Marzio: "Juric è da Napoli e sa valorizzare i giovani come piace ad ADL"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni Di Marzio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sulle voci che vogliono Ivan Juric, attualmente all'Hellas Verona, futuro erede di Gennaro Gattuso alla guida del Napoli:

"Sicuramente lo faranno lavorare in pace. Napoli è una città passionale, oggi ti ama alla follia ma domattina può essere diverso. Di razionalità ce n'è poca. Io credo che lo facciano lavorare bene, poi lui si pone bene. E piace come temperamento, è da Napoli. Sa valorizzare i giovani, come vuole De Laurentiis".