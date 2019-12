Gianni Di Marzio a NM: "Ancelotti pressava per i rinnovi di Callejon e Mertens. Non avrei mai preso Llorente e Lozano"

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione in onda il giovedì dalle 21 alle 22 su Napolimagazine.com. Ecco quanto dichiarato:

“Ancelotti ha commesso l'errore di cambiare troppo spesso uomini e moduli, privilegiando il 4-4-2 con uomini che sono più adatti al 4-3-3. L'ex allenatore azzurro poi, non ha seguito le indicazioni della società, continuando a pressare per il rinnovo di Callejon e Mertens. Con i giocatori credo che il punto di rottura sia stato il ritiro perché dopo le sue dichiarazioni, si aspettavano che anche lui potesse abbandonarlo ed invece non è andata così. Alla vigilia della partita con il Genk gli era stato già cantato il "de profundis", la società, in fondo aveva già preso la decisione di esonerarlo e non capisco perché non l'abbia fatto prima, considerato che la gara con i belgi non presentava alcuna difficoltà. Gattuso è giovane, è un ragazzo davvero perbene, ha tanta voglia di fare e credo che ci metterà davvero tanto impegno. Con il 4-3-3 devi coprire determinate zone del campo, la linea difesiva deve essere molto alta e credo che in attacco il nuovo tridente sarà formato da Insigne a sinistra, Milik attaccante centrale e Lozano a destra, come vuole la società, anche se bisogna vedere se Gattuso sarà d'accordo. Il Napoli può ancora raggiungere la zona Champions perché il campionato è ancora lungo anche se chi sta davanti sta andando forte e sta giocando molto bene, dipende tutto dai calciatori, la palla, è il caso di dirlo, passa davvero a loro. Ho fatto i complimenti a Gasperini per le emozioni che ci ha regalato con l'Atalanta e il traguardo storico degli ottavi di Champions. Gennaio è dietro le porte e il Napoli dovrà chiarire alcune situazioni di organico. Con tanti esterni già in rosa non avrei speso tanti soldi per Lozano, così come non avrei ingaggiato Llorente, personalmente avrei cercato altri giocatori per altri ruoli ma sono sicuro che entrambi potranno dare un contributo importante”.