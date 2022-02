Gianluca Nani: "Osimhen straordinario, normale che interessi ai top club. Presi Hamsik a meno di 200mila euro"

Ultimissime clacio Napoli - Gianluca Nani, dirigente sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen è un giocatore straordinario, è normale che possa attirare l'attenzione dei grandissimi club, e parlo soprattutto di quelli molto ricchi. Il Newcastle diventerà a breve la squadra più ricca del mondo. Hamsik forse lo pagammo meno di 200mila euro, non ricordo... Di lui mi sorprendeva il modo di stare in campo, i tempi di gioco, l'inserimento in profondità. Sapeva fare tutto. Lo provammo con la Primavera: dissi subito di toglierlo perché non c'era partita con tutti gli altri"