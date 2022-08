Gianluca Galliani: "Petagna al Monza entro 48 ore? Posso solo dire una cosa"

Calcio Napoli - Gianluca Galliani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Petagna al Monza nelle prossime 48 ore? Non parlo mai del lavoro di mio padre. Non lo so, non ne ho idea veramente. Presumo ci vogliano più di 48 ore. Sicuramente io e mio padre siamo molto legati ad Andrea dai tempi del Milan. Un calciatore come lui non può stare due anni in panchina ma non so dire altro"