Gianluca Galliani: "Napoli da scudetto? Avevo la sensazione che potesse nascere qualcosa di importante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Gianluca Galliani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli da scudetto? Sapevo che gli acquisti estivi erano forti quanto quelli andati via, Giuntoli è uno straordinario direttore sportivo e mi fido di lui come di Spalletti: avevo la sensazione che potesse nascere qualcosa di importante, all’inizio se uno non conosce i giocatori può capirne poco ma la linea dettata dal Napoli può essere seguita anche dagli altri club italiani per rimanere competitivi. Da due anni papà mi diceva che Palladino sarebbe diventato un grandissimo allenatore, ha un rapporto bellissimo con lui”