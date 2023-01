Giambruno: "Il Napoli ha fatto un grande colpo con Gollini: ci aveva pensato anche il Milan"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Giambruno, giornalista:

"L'Atalanta puntava su Gollini, è un grande peccato che si sia perso negli ultimi anni. È stato il primo portiere dei bergamaschi a vedere la Champions, quando in forma ha dimostrato di chiudere il portone anche a Cristiano Ronaldo, parandogli anche un rigore. Dal punto di vista tecnico, Gollini è un portiere di primissimo livello e anche il Milan ci avrà pensato in questo periodo di stop di Maignan. Il Napoli fa un gran colpo, anche se il titolare resterà Meret. Credo però che abbia tutto per riprendersi, giocarsi le sue carte e anche scippargli il posto... Un futuro a titolo definitivo? L'Atalanta lo sta prendendo in considerazione, mi sembra difficile che si possano ricucire i rapporti tra Gollini e Gasperini. Fin quando resterà a Bergamo, non credo tornerà. A giugno poi tornerà anche Carnesecchi, quindi ci sarà abbondanza. Salernitana e Juventus? L'Atalanta ha i suoi destini incrociati col Napoli in questo turno, vedremo se i granata saranno furiosi dopo Bergamo. Quando si cambia allenatore, una scossa arriva sempre, anche se è curioso quanto successo con Nicola. Nel primo tempo, però, la Salernitana era rimasta in partita e aveva punito le disattenzioni della Dea. Poi si è persa nella goleada. Contro la Juve, Gasperini vuole battere una diretta concorrente per la Champions".