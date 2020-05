Chievo Verona, Giaccherini svela: "A Napoli non ho dato il mio apporto ma ringrazio i tifosi: persone fantastiche, lì c'è un pezzo del mio cuore"

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Giaccherini, centrocampista del Chievo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport soffermandosi anche sulla sua esperienza a Napoli, avara di soddisfazioni dal punto di vista calcistica ma molto ricca, a quanto pare, per quanto riguarda quello umano. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Gianlucadimarzio.com:

"Non sono riuscito a dare il mio apporto, ma non è dipeso solo da me. Ho avuto poche opportunità, ringrazio tutti i tifosi: sono persone fantastiche, è stata una delle città dove sono stato meglio. Mi hanno fatto sentire uno di loro. Napoli rimarrà un pezzo del mio cuore”.