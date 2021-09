Giaccherini: "Fiorentina? Era fatta ma saltò tutto: non so se per De Laurentiis o Sarri"

Napoli Calcio - Emanuele Giaccherini ha così parlato a Lady Radio:

Quanto è stato vicino alla Fiorentina in passato?

"Due volte. Sarei stato veramente orgoglioso, purtroppo nella prima occasione sono andato alla Juventus, dove alla fine ho vinto lo Scudetto. Poi quando ero a Napoli era quasi tutto fatto e non so se per De Laurentiis o Sarri, ma alla fine la trattativa saltò. Quella volta lì mi è dispiaciuto veramente tanto, ero già ad Arezzo pronto ad arrivare".

Il Napoli è imbattibile?

"Nessuno è imbattibile, tutti sono vulnerabili. Ovviamente è oggi l'avversario più difficile da affrontare: sono in fiducia e hanno i giocatori che stanno bene. Sarà un bel test per la Fiorentina domenica: l'esperienza della partita con l'Inter potrebbe essere positiva. Nei primi minuti sono stati devastanti, ma poi vuoi la giovane età, l'incoscienza e l'entusiasmo, hanno finito per dare troppo ed avere poca benzina nel secondo tempo. Col Napoli dovranno gestire la gara per 90 minuti. Gli azzurri hanno Osimhen che è completo e può essere il giocatore in più. Per me è lui fin qui la sorpresa".