Giaccherini: “ADL ha fatto un gesto importante. Ecco perchè oggi Garcia ha scelto Raspadori”

Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima del calcio d’inizio del match con il Verona:

“Quello di De Laurentiis è un segnale importante, mi riferisco alla vicinanza alla squadra. Raspadori? Non ti dà punti di riferimento, è l’ideale contro le squadre che ti giocano uomo contro uomo. Credo sia stata questa la motivazione della scelta di Garcia, fermo restando che Simeone è un calciatore affidabile. In questo momento devono venire fuori i leader dello spogliatoio, mi riferisco a Di Lorenzo, ed altri come Kvara che reputo invece il leader tecnico di questa squadra”