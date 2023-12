Nel post-partita di Napoli-Cagliari, ai microfoni di Dazn è intervenuto Emanuele Giaccherini, ex calciatore, avanzando dubbi sul gol annullato a Politano:

"Mi sono chiesto perché abbia annullato il gol. Osimhen è in fuorigioco, ma non ostacola Dossena. Non impedisce al difensore del Cagliari di giocare quella palla. Dossena non lo vede nemmeno Osimhen, a mio avviso è un gol regolare e fortunatamente non influisce ai fini del risultato".